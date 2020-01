Einbruch in Elektronikmarkt

Bei einem Einbruch in einen Elektronikmarkt am frühen Sonntagmorgen konnte ein Unbekannter mit seiner Beute unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Kurz nach 5 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Einbruch im Riedgraben ein. Nachdem die kurze Zeit später eintreffenden Streifen eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt hatten, umstellten sie das Geschäft. Bei der anschließenden Suche, an der auch ein Diensthundeführer beteiligt war, konnte jedoch niemand mehr im Gebäude gefunden werden. Der entstandene Sachschaden ist ebenso wie der genaue Beuteschaden nun Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird ein möglicher Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Einbruch Anfang Dezember in den gleichen Markt geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel.: 09721/202 17 31 in Verbindung zu setzen. pol