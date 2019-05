Einbruch in eine Lagerhalle

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstagabend, 20.30 Uhr, bis Sonntagabend, 19.45 Uhr, Zugang zu einer Lagerhalle im Ortsteil Zahlbach in der Straße Zur Melchesmühle verschafft. Im Büro, das sich in der Lagerhalle befindet, wurde ein in einem Regal befestigter Möbeltresor herausgerissen und entwendet. Zudem fehlt auch noch ein Laptop der Marke Sony mit Dockingstation sowie ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln. Aus der Halle wurde zudem noch verschiedenes Werkzeug entwendet, so die Polizei Bad Kissingen. Der Wert der gestohlenen Sachen beläuft sich auf circa 1700 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol