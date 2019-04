Einbruch in eine Forellenzuchtanlage

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in der Nähe des Baggersees im Bereich der Straße In der Büg in der Gemarkung Eggolsheim (im Norden Forchheims) in eine Forellenzuchtanlage eingebrochen worden. Das aufgebrochene Vorhängeschloss wurde entwendet, ebenso wie eine bislang unbekannte Anzahl von Fischen. Wer in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 09191/7090-0. pol