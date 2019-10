Übers Wochenende ist ein Unbekannter in ein Gartenhaus in der Sonneberger Straße eingestiegen. Er hebelte eine Holztür auf der Rückseite auf und durchwühlte die Hütte. Dabei fiel ihm ein Elektro-Schweißgerät in die Hände. Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 150 Euro. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. pol