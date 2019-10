Einbruch in ein Einfamilienhaus

Zwischen dem 4. Oktober und Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hofheim eingestiegen. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dem Sachstand nach sind die Unbekannten zwischen Freitag, 4. Oktober, und Donnerstag, 8.30 Uhr, über ein rückwärtiges Fenster in das Einfamilienhaus in der Jakob-Curio-Straße eingedrungen. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten eine Uhr im Wert von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09721/2021731 mit der Kripo in Schweinfurt in Verbindung zu setzen.