Einbruch in die Gärtnerei

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde in eine Gärtnerei in Wildflecken eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich auf noch nicht geklärte Weise Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und entwendeten Bargeld in dreistelliger

Höhe. Sachschaden wurde kaum verursacht, so dass die Tatbegehung nicht durch größeren Lärm nach außen aufgefallen sein dürfte. Vielleicht haben Anwohner verdächtige Fahrzeuge oder Lichtschein bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/ 6060, entgegen. pol