Einbruch in die Eisdiele

Als der Besitzer einer Eisdiele in der Hauptstraße in Höchstadt am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in sein Geschäft kam, musste er feststellen, dass die Hintertür zum Lagerraum

aufgebrochen worden war. Der unbekannte Täter hatte sich so Zutritt zur Küche und zum

Gastraum verschafft. Dort öffnete der Unbekannte die Kasse und entnahm das darin befindliche Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro und Diebesschaden im dreistelligen Bereich.Wer Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten, wir gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt (09193/63940) in

Verbindung zu setzen. pol