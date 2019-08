Einbruch in die eigene Wohnung

Gleich zweimal Pech hatte am Mittwochnachmittag ein 39-jähriger Erlanger. Gegen 16 Uhr teilten aufmerksame Anwohner der Polizei mit, dass soeben die Fensterscheibe einer Wohnung eingeschlagen wurde und eine Person in die Erdgeschosswohnung eingestiegen sei. Als die Polizeibeamten bei der Wohnung eintrafen, entdeckten sie den vermeintlichen Einbrecher im Wohnzimmer und überwältigten ihn. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 39-Jährigen um den Wohnungsinhaber. Er hatte sich ausgesperrt und schlug daher ein Fenster seiner Wohnung ein. Dabei zog er sich zu allem Unglück auch noch Schnittwunden an der Hand zu. pol