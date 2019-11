Einbruch in der Kleingartenanlage

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ist in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage "Sonnenbad" an der Friedrich-von-Schletz-Straße in Forchheim eingebrochen worden. Der oder die Täter entwendeten Kleinwerkzeug und Getränke im Wert von etwa 20 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kleingartenanlage gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 bei der Polizei Forchheim zu melden.