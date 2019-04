Einbruch in der Fußgängerzone

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, war ein Einbrecher in der Innenstadt unterwegs. Der Täter hatte ein Geschäftsgebäude in der Ludwigstraße/Ecke am Kurgarten im Visier. Zunächst versuchte er dort in eine Zahnarztpraxis einzudringen, was nicht gelang. Allerdings verschaffte er sich Zugang zu einem in dem Haus befindlichen Geschäftsbüro. Zeugen melden sich unter Tel.: 0971/714 90. pol