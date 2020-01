Einbruch in Büro und Werkstatt

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag zwischen 3 und 3.20 Uhr, in das Büro- und Werkstattgebäude auf einem Firmengelände an der "Roßmühle" eingebrochen. Zunächst hebelte der Täter ein ebenerdiges Fenster auf, baute dieses aus, montierte ein dahinter liegendes Blechregal ab und stellte schließlich fest, dass er so keinen Zugang zu den Firmenräumen erlangen konnte. Danach hebelte er ein höher gelegenes, seitliches Werkstattfenster auf. Um an dieses zu gelangen nutzte er eine Euro-Palette, die sich auf dem Firmengelände befand. Der Täter drang in den Werkstatt- und Bürotrakt ein und löste hierbei um 3.20 Uhr den akustischen und optischen Alarm aus. Vermutlich suchte er daraufhin ohne Beute das Weite. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Die Polizeistation Gemünden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Roßmühle wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/974 10, entgegen. pol