Einbruch in Brauerei

In der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, drangen Unbekannte in Geschäftsräume der Brauerei Will in der Brückenauer Straße ein. Die Polizei vermutet, dass sie in der Nacht ihr Unwesen getrieben haben.

Die Täter gingen im Verwaltungsgebäude in mehrere Büros und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Darüber hinaus entwendeten sie einen Möbeltresor, in dem die Fahrzeugdokumente des firmeneigenen Fuhrparks aufbewahrt worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter dabei erheblichen Lärm gemacht haben - den Spuren zufolge sind sie mit brachialer Gewalt zu Werke gegangen und benutzten einen Hammer.

Der Einbruch wurde von einem Betriebsangehörigen, der einen Kontrollgang machte, um 17.20 Uhr entdeckt. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

Die Polizei-Inspektion Bad Brückenau sucht jetzt Zeugen des Einbruchs. Sie fragt: Wem sind in der genannten Zeit, vor allem nachts, Personen oder der Schein aus Taschenlampen auf dem Gelände aufgefallen? Wer hat hämmernde Geräusche oder das Klirren von Glas aus dem Betriebsgelände gehört? Wem sind in den letzten Tagen verdächtige Personen aufgefallen, die in Motten eventuell geeignete Örtlichkeiten ausgespäht haben? Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bei der Inspektion in Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol