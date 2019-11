Einbruch in Baywa: Werkzeug gestohlen

Einbrecher haben entweder in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag zum wiederholten Male die Baywa-Niederlassung in der Römershager Straße in Bad Brückenau heimgesucht. Der oder die unbekannten Täter drangen von der rückwärtigen Seite über ein Fenster in die Verkaufsräume ein. Nach ersten Feststellungen fiel ihnen unter anderem eine größere Anzahl hochwertiger

Elektrowerkzeuge in die Hände. Der Wert der Beute kann noch nicht exakt beziffert

werden, geht aber schätzungsweise in den höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen: Sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge über das vergangene Wochenende in

diesem Bereich aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Bad Brückenau unter Tel.:

09741/6060 entgegen. pol