Einbruch in Baucontainer

Lediglich Sachschaden ist bei einem Einbruch in einen Baucontainer entstanden. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurde der in der Alten Ludwigsstädter Straße/ Silbermannanlage aufgestellte Baucontainer von Unbekannten angegangen. Die Täter hebelten vermutlich mit einem Moniereisen den Rollo aus der Verankerung und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kronach, Telefon 09261/5030, zu melden. pol