Einbruch in Bahnhofsgebäude

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem vergangenen Mittwoch und Montag gewaltsam Zugang in das ehemalige Bahnhofsgebäude. Sie schlugen dabei eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Bauwerkes ein und beschädigten zwei weitere. Gesamtsachschaden circa 1500 Euro. Im Innenraum fanden die Täter jedoch nur Altakten vor, so dass nach aktuellen Erkenntnissen kein Entwendungsschaden entstanden sein dürfte. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Ludwigsstadt unter Tel. 09263/975020 entgegen.