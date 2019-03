Einbruch in Bäckerei scheitert

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in eine Bäckerei in Erlangen einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zwischen 22 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Mittwoch gewaltsam in die Bäckerei am Rudeltplatz einzudringen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333 zu melden. pol