Einbruch in Autoteile-Geschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft für Autoteile an der Spitzwiese ein. Dabei hebelten sie die Eingangstür auf und entwendeten die Kassenschublade hinter dem Tresen und einen Werkzeugkoffer mit Schraubschlüsseln. Das Diebesgut war etwa 500 Euro wert. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden an der Tür und der Kasse wird laut Polizei vermutlich höher sein. Die Täter flüchteten über den Fußgängerweg in Richtung Ostring. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0971/ 714 90 zu melden. pol