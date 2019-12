Einbruch in Apotheke

Insbesondere auf Bargeld hatten es Unbekannte beim Einbruch in eine Apotheke in der Nacht zum Montag abgesehen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Über die zuvor gewaltsam geöffnete Zugangstüre gelangten die Einbrecher gegen Mitternacht in die Apotheke in der Lobensteiner Straße. Die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten vor allem Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich, bevor sie unbehelligt entkommen konnten. Zudem hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag, etwa um Mitternacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei der Apotheke in der Lobensteiner Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter Tel. 09561/645-0 zu melden. pol