Einbruch in Apotheke

In eine Apotheke in der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein und erbeuteten insbesondere Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 18.40 Uhr, bis Mittwoch, 4.45 Uhr, über die seitlich, entlang des Apothekengebäudes verlaufende Kellerstraße gewaltsam Zutritt und durchsuchten es. In den Büroräumen entwendeten die Unbekannten einige hunderte Euro Bargeld. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Die Einbrecher hinterließen zudem einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 entgegen.