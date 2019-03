Einbrecher zieht ohne Beute ab

In der Nacht zum Donnerstag brach eine unbekannte Person in den Bürokomplex eines Altmetallhändlers in Burgpreppach ein. Zuerst wurde ein Bürofenster aufgehebelt, um sich Zutritt zu verschaffen. In den Räumen ist der Täter beim Versuch, eine Brandschutztür zu öffnen, gescheitert. Somit musste der Täter mit leeren Taschen das Betriebsgelände wieder verlassen. Angaben erbittet die Polizei in Ebern, Telefon 09531/9240.