Bad Staffelstein vor 16 Stunden

Einbrecher will ins Café Schäfer

Die Hintertüre des Café Schäfer in der Bahnhofstraße wollte am Osterwochenende ein Unbekannter aufhebeln, was ihm nicht gelang. Es richtete aber einen Sachschaden von rund 300 Euro an. Die polizeilich...