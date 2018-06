Einbrecher verwüstet Yogaschule

Eine Yogaschule in Erlangen ist in der Nacht zum Mittwoch zum Ziel von Vandalismus und Diebstahl geworden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zwischen 21.45 Uhr (Dienstag) und 9.10 Uhr (Mittwoch) in die Räumlichkeiten der Yogaschule in der Äußeren Brucker Straße. Dort beschädigte er diverse Einrichtungsgegenstände und hinterließ auf dem Boden des Übungsraumes eine beleidigende Schmiererei. Außerdem entwendete der Einbrecher verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet zu diesem Fall um Zeugenhinweise unter Telefon 0911/21123333.