Einbrecher versuchten sich an der Haustür

An der Haustür eines Einfamilienhauses in Grub am Forst versuchten sich am Donnerstag, 27. Juni, unbekannte Einbrecher. Im Verlauf des Vormittages, zwischen 7.30 und 12.30 Uhr, machten sich die Unbekannten an der Eingangstür des Wohnhauses in der Straße "Am Schnettengraben" zu schaffen.

Die Täter scheiterten jedoch an der Tür und mussten ohne Beute wieder abziehen. Sie verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag mit.

Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 09561/645-0. red