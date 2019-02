Einbrecher verlassen das Berggebiet am Ende ohne Beute

An Einfamilienhäusern im Berggebiet machten sich am Freitag bislang unbekannte Täter zu schaffen. Nur in einem Fall gelangten sie in ein Anwesen, verschwanden aber, ohne Wertsachen mitzunehmen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Im Zeitraum von etwa 15.30 Uhr bis gegen 22 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in ein Wohnhaus in der Schellenbergerstraße ein. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen, flüchteten dann jedoch nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zwischen 15.45 und 18.45 Uhr machten sich die Einbrecher an dem Fenster eines Hauses in der Hohe-Kreuz-Straße zu schaffen, wurden aber offensichtlich durch die heimkehrende Bewohnerin gestört und ergriffen die Flucht. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Auch das Nachbaranwesen gingen die Täter an. Zwischen 18.45 und 19 Uhr hörten die Bewohner durch die geschlossenen Jalousien Geräusche auf der Terrasse, maßen ihnen aber keine Bedeutung zu. Am Samstag entdeckten sie, dass die Unbekannten bereits eine Gartenbank unter einem Fenster positioniert hatten, jedoch nicht eingestiegen waren.

Zeugen, die von Freitagnachmittag bis etwa 22 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Schellenbergerstraße, zwischen dem Amselweg und der Straße "Am Friedrichsbrunnen, sowie in der Hohe-Kreuz-Straße, nahe der Hans-Wölfel-Straße, gesehen haben, mögen sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 melden. pol