Einbrecher überrascht - Unbekannter flüchtet

In den frühen Morgenstunden hat ein Hausbesitzer am Dienstag einen Einbrecher in seiner Wohnung überrascht. Der Mann flüchtete unerkannt mit rund 400 Euro Beute, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Gegen 3.50 Uhr war ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße eingedrungen hatte dann offenbar mehrere Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurde der Einbrecher von einem Bewohner des Hauses überrascht. Der Langfinger ergriff sofort die Flucht und gelangte über die Garage ins Freie. Der Geschädigte stellte später fest, dass mehrere hundert Euro Bargeld und auch Schmuck entwendet wurden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlanke Figur, er trug eine dunkle Jacke mit einen helleren Längsstreifen sowie eine Wollmütze mit Bommel. Personen, die den Täter auf seiner Flucht beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, werden gebeten, sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel.: 09721/ 2021 731 zu melden. pol