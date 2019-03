Einbrecher suchen Geld

Einbrecher sind in zwei Geschäfts- und Büroräume in Hofheim in der Industriestraße und in der Hans-Elbe-Straße eingedrungen. Die Taten wurden in der Nacht zum Donnerstag begangen, wie die Polizei in Haßfurt mitteilte.

In einem Fall überstiegen laut Polizeiangaben die Täter mit Hilfsmitteln eine Umgrenzung der Firma und drückte anschließend vom Innenhof aus ein Bürofenster auf. In den Innenräumen wurde in sämtlichen Schränken und Bürocontainern auf verschiedenen Etagen vermutlich nach Bargeld gesucht. Versperrte Türen wurden aufgebrochen. Als Diebesgut fiel den Tätern nur ein kleiner Bargeldbetrag in die Hände, wogegen der angerichtete Sachschaden mit rund 3000 Euro hoch ausfällt.

Im zweiten angegangenen Gebäude wurde im Außenbereich die Tür einer Halle aufgebrochen. Danach wurden sämtliche Büros im Erd- und Obergeschoss durchwühlt. Offensichtlich hatten es die Täter auch hier nur auf Bargeld abgesehen, denn nur die von Beschäftigten zurückgelassenen, geringen Bargeldbestände in Brotzeit- und Kaffeekassen wurden entwendet. Der Sachschaden schlägt mit mehr als 1000 Euro zu Buche, berichtet die Polizei.

Die Inspektion Haßfurt bittet um Mithilfe. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefonnummer 09521/9270 melden. red