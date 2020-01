Einbrecher suchen Gaststätte auf

In der Nacht zum Mittwoch suchten bislang unbekannte Einbrecher eine Gaststätte in Oberrodach heim. Zunächst hebelten die Täter die Tür zum Gastraum auf und entwendeten im Anschluss aus einer im Thekenbereich aufbewahrten Geldbörse einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizeiinspektion in Kronach hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und erbittet dazu Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09261/5030.