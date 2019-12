Einbrecher steigen in ein Haus ein

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses im Urlaub waren, sind unbekannte Diebe auf der Suche nach Wertgegenstände in der Nacht auf Sonntag in das Haus im Stadtteil Burk eingebrochen. Bei einem Nachbaranwesen waren die Einbrecher an der Tür gescheitert. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, versuchten die Täter zuerst in ein Einfamilienhaus in der Harfenstraße einzubrechen, teilt die Polizei mit. Nachdem das misslungen war, gelangten sie über den Garten zu dem Nachbarhaus in der Stillstraße.

Täter schlagen Terrassentür ein

Dort schlugen sie die Terrassentür ein und durchwühlten das Anwesen nach Wertgegenständen. Insgesamt richteten die Einbrecher an den beiden Häusern einen Schaden von etwa 1600 Euro an, bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Harfenstraße beobachtet haben, sich mit der Kripo in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol