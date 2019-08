Einbrecher steigen in Café ein

Auf Bargeld hatten es Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in einem Café in Scheßlitz abgesehen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster der Gaststätte in der Straße "Oberend" auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort öffneten sie einen Tresor und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss entkamen die Täter mit der Beute unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.