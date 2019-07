Irgendwann zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu einem Bürogebäude in der Ortsstraße "Am Steinernen Kreuz". Die Eindringlinge durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten Bargeld im dreistelligen Bereich. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 2000 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.