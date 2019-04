Einbrecher stehlen, sprühen und demolieren

Unbekannte Täter brachen in die Räume einer Firma in Nordhalben/Stoffelsmühle ein und verursachten einen geschätzten Sachschaden von 1000 Euro. Überwachungsaufnahmen zeigten, wie zwei Männer am Samstag, 13. April, und ein Mann am Sonntag, 21. April, in den Hallen der Firma Gegenstände wegtrugen und Büroräume aufhebelten. Es wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Kartons Parfüm der Marken "Navy Seal Chrome" und "Embassy Leather" im Gesamtwert von 120 Euro gestohlen. Außerdem wurde eine Außenwand mit schwarzem Graffiti besprüht und weitere diverse Eingangstüren beschädigt. Die Polizei Ludwigsstadt, Telefonnummer 09263/975020, sucht Zeugen.