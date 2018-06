Einbrecher stehlen Laptop aus Imbissbude

pol



Von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter die Seitentür einer an der B 173 gelegene Imbissbude auf und entwendeten aus dem Inneren ein Laptop der Marke Lenovo im Wert von 500 Euro. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an. Erst vor kurzem war in Küps ein Imbiss aufgebrochen worden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Die Polizeiinspektion Kronach bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern unter Tel. 09261-5030.