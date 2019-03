Einbrecher stehlen Geld aus Wochenendhaus

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom vergangenen Samstag bis Dienstag die Eingangstür eines Wochenendhauses am Eckardtsberg auf. Anschließend entwendeten sie 100 Euro Bargeld aus einer im Haus befindlichen Geldkassette. Der an der Tür entstandene Schaden beträgt circa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. pol