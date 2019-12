Einbrecher stehlen Gasflaschen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind auf dem Heinleingelände in Baiersdorf mindestens sieben volle Propangasflaschen und ein Plastiksack, gefüllt mit PET-Flaschen, gestohlen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände hinter einer Lagerhalle, indem hier zunächst ein Metallzaun durchtrennt wurde. Im vorderen Bereich der Lagerhalle wurden dann zwei Vorhängeschlösser einer Gitterbox auf gezwickt. Die Diebe durchtrennten dann den Metallzaun an anderer Stelle auf ganzer Länge, um das Diebesgut an der Böschung zur Erlanger Straße hochzutragen. Dort wartete vermutlich das Tatfahrzeug zum Abtransport. In die Lagerhalle selbst drangen sie nicht ein. Der Entwendungsschaden liegt bei 320 Euro, der angerichtete Sachschaden bei geschätzten 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Erlangen-Land. pol