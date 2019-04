Einbrecher schlugen zu

Auf Bargeld hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am späten Mittwochabend in eine Wohnung in der Gartenstadt einbrachen. Die Diebe stiegen zwischen 20 und 0 Uhr über die Brüstung auf den Balkon der Erdgeschosswohnung in der Seehofstraße und hebelten die Tür auf. Aus den Innenräumen stahlen sie mehrere Hundert Euro Bargeld und entkamen unerkannt. Zeugen, denen am Mittwochabend in der Seehofstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Bamberger Kripo in Verbindung zu setzen. red