Einbrecher schlagen zweimal zu

Auf Schmuck und Wertgegenstände hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Dienstag in ein Wohnhaus im östlichen Gemeindegebiet von Gundelsheim einbrachen. Auch in der Bamberger Gartenstadt machten sich am Dienstagvormittag zwei Unbekannte an der Tür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und sucht nach Zeugen.

Die Diebe brachen im Zeitraum von 11.30 bis 17.30 Uhr eine Tür auf und gelangten so in die Innenräume des Einfamilienhauses in der Straße "Am Weinberg" in Gundelsheim, wo sie mehrere Zimmer durchsuchten und das Mobiliar durchwühlten. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Durch ihr Vorgehen verursachten sie außerdem einen Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Bereits kurz vor 9.30 Uhr am Vormittag überraschte eine aufmerksame Zeugin zwei unbekannte Männer, die sich an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Greiffenbergstraße in Bamberg zu schaffen machten. Als die beiden Unbekannten die Anwohnerin bemerkten, fuhren sie auf Fahrrädern davon.

Wer hat etwas beobachtet?

Die beiden Männer können folgendermaßen beschrieben werden: geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank, vermutlich Osteuropäer, einer trug eine schwarze Windjacke der Marke "The North Face", der andere eine rotgemusterte Jacke. Die Bamberger Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht.

Zeugen, denen am Dienstagvormittag in der Greiffenbergstraße in Bamberg die beiden flüchtigen Männer oder zwischen 11.30 und 17.30 Uhr im östlichen Gemeindegebiet von Gundelsheim verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Bamberger Stadtinspektion unter der Rufnummer 0951/9129-210 oder der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefon 0951/9129-491 zu melden. red