Einbrecher schlagen in Tennenlohe zu

In einem Mehrfamilienhaus ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag ein Einbruch. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Dienstag gewaltsam in eine Wohnung in der Lachnerstraße ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde Diebesgut in Höhe von etwa 2000 Euro. Auch der Sachschaden, der durch den Einbruch verursacht wurde, schlägt mit etwa 2000 Euro zu Buche. Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen übernahm die Tatortarbeit vor Ort. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet, teilt die Erlanger Polizei mit. pol