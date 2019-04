Einbrecher scheiterten an massiver Tür

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag, 4. April, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 7. Apri , 8.45 Uhr, ins Vereinsheim eines Hundevereins in der Unterlinder Straße einzubrechen. Sie scheiterten an einer massiven Blechtür, brachen ein Holzlager auf, nahmen aber nichts mit. Zeugen, die verdächtige Personen in dem angegebenen Zeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonneberg unter Tel. 03675/8750 zu melden. pol