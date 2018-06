Einbrecher scheiterten an der Tür

pol



Am Montag teilte ein 66-jähriger Imbissbetreiber aus Burgkunstadt der Polizeiinspektion Lichtenfels mit, dass im Zeitraum von Sonntag auf Montag versucht wurde, die Türe seiner Imbissstube aufzuhebeln. Der Täter ließ jedoch davon ab, in die Imbissbude einzubrechen. An der Holztür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.