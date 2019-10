In Stettfeld ist ein Einbruchversuch gescheitert. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen probiert, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hang" in Stettfeld aufzuhebeln. Das misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter Ruf 09521/9270