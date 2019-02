Einbrecher scheitert

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag versucht, in eine Metzgerei im Erlanger Stadtteil Büchenbach einzubrechen. An einer Eingangstür der Metzgerei in der Mönaustraße wurden mehrere Hebelspuren festgestellt. Dem Täter gelang es letztlich nicht, in das Gebäude einzudringen. Er verursachte jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0911/21123333 entgegen. pol