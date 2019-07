Über das vergangene Wochenende hinweg hat eine unbekannte Person versucht, gewaltsam in einen Rohbau am Gewerbepark Hüll einzudringen. Vermutlich mit einem Brecheisen setzte der Täter dazu an einer Schiebeterrassentür an. Doch die Tür hielt stand und sein Vorhaben misslang. Der Schaden an der Schiebetür beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, möchten sich mit der Polizei Ebermannstadt in Verbindung setzen, Telefon 09194/7388-0. pol