Einbrecher scheitert an Metallschloss

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein bislang unbekannter Täter, die Eingangstüre eines leer stehenden Hauses in der Straße "Zum Eichelsee" aufzuhebeln. Dabei wurden der Türrahmen und das Metallschloss beschädigt. In das Gebäude gelangte der Täter aber nicht. pol