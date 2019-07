Vermutlich mit einem Schraubenzieher versuchte ein Unbekannter zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, die Eingangstür eines Wohnhauses in der St.-Anna-Kapellen-Straße in Schönbrunn im Steigerwald aufzuhebeln. Jedoch scheiterte das Vorhaben, so dass der Unbekannte wieder von dannen zog. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.