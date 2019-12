Einbrecher scheitern

Einbrecher versuchten in der Nacht zum Donnerstag , in den Verkaufsraum eines Mobilfunkladens in Ebelsbach in der Bahnhofstraße zu gelangen. Die Täter wollten ins Innere des Gebäudes vordringen und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Sie mussten aber ohne Beute abziehen. Einen Tag später wurde der Aufbruch eines Trafohäuschens, das in der Nähe des Mobilfunkgeschäfts in der Bahnhofstraße steht, mitgeteilt. Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei Haßfurt ist nun auch, ob die beiden Straftaten in Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.