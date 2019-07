Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, in ein Einfamilienhaus in Münchaurach einzubrechen. Die Einbrecher versuchten laut Polizei, zwischen 12 Uhr am Samstag und 20.15 Uhr am Sonntag gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Reichenfelser Straße einzudringen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0911/21123333. pol