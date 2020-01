Einbrecher scheitern an Ladentür

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in Hemhofen in der Jahnstraße die Eingangstüren eines Lädchens gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch, weswegen sie nicht ins Ladeninnere gelangten. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt, Telefonnummer 09193/63940, in Verbindung zu setzen. pol