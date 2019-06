Einbrecher richten mehr als 80 000 Euro Schaden an

Großen Schaden verursachten unbekannte Täter am Donnerstagmorgen bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Oberrodach. Sie entkamen mit mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 3 und 7.30 Uhr suchten die Unbekannten am Donnerstagmorgen die Spielothek in der Straße "Im Gries" auf und verschafften sich gewaltsam über das Dach Zugang zu dem Gebäude. Anschließend brachen sie in der Halle mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere Tausend Euro Bargeld, bevor sie die Flucht ergriffen. Der von den Einbrechern am Gebäude und an den Sicherungseinrichtungen verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 80 000 Euro.

Kriminalbeamte aus Coburg haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die am Donnerstagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Spielothek in der Straße "Im Gries" in Oberrodach bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. pol