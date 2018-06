Einbrecher richten hohen Schaden an

red



Unbekannte drangen am Wochenende in ein Einkaufszentrum in Hallstadt ein und versuchten einen Geldautomaten aufzubrechen. Sie hinterließen einen Schaden von über 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang in dem Einkaufszentrum in der Michelinstraße. Zunächst versuchten die Unbekannten, unter Anwendung massiver Gewalt im Untergeschoss einen Geldausgabeautomaten zu öffnen. Als dies misslang, drangen sie in ein Geschäft ein und erbeuteten eine Trinkgeldkasse. Im Anschluss entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von circa 21 000 Euro.Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum bei dem Einkaufszentrum in der Michelinstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat verdächtige Geräusche wahrgenommen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Bamberg, Telefon 0951/9129-491, entgegen.