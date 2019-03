Einbrecher plündern Laden

Mit wertvoller Beute entkamen bislang unbekannte Diebe, die am frühen Montagmorgen in einen Laden im östlichen Burgebrach einbrachen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen 1 und 3 Uhr schlugen die Einbrecher eine Scheibe des Geschäftes für Elektroartikel in der Nähe des Sportplatzes ein und gelangten so in die Innenräume. Dort stahlen sie zahlreiche Mobiltelefone, Smartwatches und andere Elektrogeräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen, denen am Montag zwischen 1 und 3 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im östlichen Gemeindegebiet aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-491 bei der Kripo in Bamberg zu melden. red